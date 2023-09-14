Москва, 14 сентября, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Власти Кубы не возражают против участия своих граждан в специальной военной операции России на Украине, но это участие должно быть легальным, заявил 14 сентября посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья.

Сергей Аверин/РИА Новости

Так он прокомментировал сообщения о том, что кубинские правоохранители в сентябре 2023 года задержали 17 человек за вербовку граждан для участия в СВО. Задержанные являются гражданами Кубы и действовали не в рамках закона, пояснил дипломат.

«Речь идёт о нехороших людях, которые на основании такого важного вопроса, как военная операция, как отношения между нашими странами, хотят заработать деньги, хотят положить деньги в свой карман и заниматься нелегальной деятельностью», — сказал посол в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июне 2023 года с визитом в Москву прибыл премьер-министр Кубы Мануэль Марреро. Отношения между Россией и Кубой развиваются, несмотря на все сложности, и это необходимо продолжать, заявил на встрече с Морреро президент России Владимир Путин.

В августе 2022 года посол Кубы в России заявил, что Гавана поддерживает специальную военную операцию России на Украине. Он подчеркнул, что США должны ответить за проведение политики расширения НАТО, которая теперь угрожает глобальной безопасности.