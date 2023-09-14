Москва, 14 сентября, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Адольфо Гайч перешёл в турецкий «Ризеспор» на правах аренды. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба «армейцев».

Алексей Филиппов/РИА Новости Адольфо Гайч

Отмечается, что Гайч будет выступать за «Ризеспор» до конца сезона 2023/24. Соглашение не подразумевает опцию выкупа. Перед уходом в аренду 24-летний аргентинский футболист продлил контракт с ЦСКА до лета 2026 года.

«Ризеспор» выступает в высшем дивизионе чемпионата Турции. В настоящее время команда занимает пятое место в турнирной таблице.

Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года после перехода из аргентинского «Сан-Лоренсо» за €8,5 млн. Будучи игроком российского клуба, он уже трижды отправлялся в аренду — в итальянские «Верону» и «Беневенто» и испанскую «Уэску».

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября ЦСКА сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1. На четвёртой минуте матча счёт открыл нападающий ЦСКА Антон Заболотный, на 88-й отличился защитник «Зенита» Дуглас Сантос.