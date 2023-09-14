Москва, 14 сентября, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Госсовет Татарстана одобрил изменения в Семейный кодекс республики, в который вводится запрет для лиц, сменивших пол, быть опекунами и усыновителями детей, сообщил 14 сентября «Коммерсант».

Эрик Романенко/ТАСС

Поправки были поддержаны депутатами единогласно («за» голосовали 77 человек). Спикер Госсовета республики Фарид Мухаметшин выразил уверенность, что введённые запреты поддержат и избиратели региона.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 24 июля подписал закон о запрете смены пола, кроме случаев медицинских показаний.

Государственная дума приняла 14 июля в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете медицинских вмешательств по смене пола, за исключением лечения ряда заболеваний у детей. Позднее проект единогласно одобрил Совет Федерации. Инициаторами закона стали депутаты всех пяти фракций Госдумы во главе со спикером парламента, авторами стали почти 400 депутатов.