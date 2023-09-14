Киев, 14 сентября, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Украина не в состоянии пережить вооружённый конфликт с Россией в условиях, когда в стране огромные разрушения, значительная часть граждан уехала, а в области демографии наблюдается катастрофа, заявил 14 сентября Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Иван Шилов ИА Регнум

«Кто от этого (продолжения конфликта. — Прим. ред.) выигрывает? Польша выигрывает. Все страны Прибалтики, Америка. Все выигрывают. А кто в проигрыше? Украина», — сказал Соскин в эфире своего YouTube канала.

Ранее в ООН сообщали, что на территории европейских стран находятся около восьми миллионов граждан Украины, больше всего — в Польше и Германии. В России, по данным властей, находится более пяти миллионов человек, бывших или остающихся гражданами Украины.

В августе 2023 года в Киеве заявили, что попросят станы ЕС депортировать на Украину мужчин призывного возраста. В ряде стран, включая Венгрию и Чехию, отметили, что делать этого не будут. В то же время сообщалось, что власти Польши уже начали депортировать жителей Украины.

В сентябре 2023 года минобороны Украины выпустило приказ, из которого следует, что такие болезни, как бессимптомный ВИЧ, вирусные гепатиты и расстройство психики больше не являются причиной для признания гражданина Украины непригодным к воинской службе. В состав украинской армии также теперь будут брать с туберкулёзом и с болезнями эндокринной системы. Кроме того, обсуждается возможность более активного призыва в ряды ВСУ женщин и сотрудников полиции, не прошедших переаттестацию.