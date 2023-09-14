Екатеринбург, 14 сентября, 2023, 16:58 — ИА Регнум. В зоне специальной военной операции на донецком направлении начали применять FPV-дрон «Упырь» (first-person view, «вид от первого лица»). Об этом 14 сентября сообщил ТАСС со ссылкой на представителя предприятия-производителя.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

Отмечается, что ранее беспилотник поставлялся в подразделения на других направлениях, а теперь применяется и на донецком.

«По той информации, которую мы получаем от подразделений, применяющих нашу технику, использование FPV-дронов заставляют противника отводить военную технику на более далёкие позиции», — сказал он.

Также он добавил, что FPV-дроны зарекомендовали себя и против катеров противника. Кроме того, «Упыри» помогли подавить миномёт противника.

По его представителя предприятия, команда разработчиков вышла на объём производства 300-400 дронов в месяц.

Как сообщало ИА Регнум, в июле FPV-дрон (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь» успешно отработал по десанту украинских военных, передвигавшемуся ночью на лодке по Днепру по направлению к Антоновскому мосту. На одном из участков фронта, где применяется «Упырь», ВСУ отвели технику на 5 км вглубь.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в мае сообщил, что в Запорожской области запустили производство беспилотников с функцией виртуального присутствия оператора (FPV) и подготовку операторов для них.