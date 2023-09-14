Брюссель, 14 сентября, 2023, 16:51 — ИА Регнум. По вопросу уже ввезённых в ЕС авто из России нет универсального решения, страны должны действовать в соответствии со своими правилами, заявил 14 сентября представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри.

РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко

«Запрет на импорт в ЕС гласит, что товары, включённые в приложение XXI, не могут быть ввезены в ЕС. Выполнять санкции ЕС должны государства-члены, а также решать, что делать с товарами, которые могли попасть на их территорию вопреки запрету», — сказал он РИА Новости.

По его словам, в этом вопросе нет универсального подхода. Страны ЕС должны оценить все обстоятельства и действовать в соответствии со своими национальными правилами и процедурами.

Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс призвал конфисковать или перерегистрировать находящиеся в Эстонии автомобили с российскими номерами.

Как передавало ИА Регнум, Еврокомиссия 10 сентября объявила, что россияне больше не смогут въезжать в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях и провозить некоторые вещи. В ЕК пояснили, что это будет трактоваться как запрещённый импорт.

Также в Еврокомиссии подчеркнули, что срок, на который ввозится автомобиль, не имеет значения. Среди транспортных средств отмечены не только легковые автомобили, но и прицепы, и полуприцепы для перевозки грузов, и яхты.

Позднее ЕК скорректировала инструкции по новым антироссийским ограничениям. Таможенным органам рекомендовали разбираться отдельно по каждому случаю нарушения санкций и принимать решения о конфискации имущества с учетом всех обстоятельств.

В комиссии отметили, что, если имущество не вызывает опасений и предназначено для личного использования во время поездки, в отношении него таможенные органы должны применять запрет соразмерным и разумным образом.