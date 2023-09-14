Москва, 14 сентября, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Тестовый доступ к быстрым ответам на поисковые запросы, сформированным нейросетью YandexGPT, открыл «Яндекс». Об этом сообщила 14 сентября пресс-служба компании.

Известия/Павел Волков

Компания предлагает пользователям принять участие в тестировании. Для этого нужно подать заявку через приложение «Яндекс с Алисой». После авторизации в Поиске со своего Яндекс ID участникам тестирования станут доступны генеративные ответы на любых устройствах, оценить их они смогут лайком или дизлайком.

«Яндекс начал использовать языковую модель YandexGPT для создания быстрых ответов в Поиске. Нейросеть даёт краткий ответ на запрос пользователя под поисковой строкой, обобщая сведения из подходящего источника», — говорится в сообщении.

После получения поискового запроса YandexGPT в режиме реального времени находит несколько самых подходящих источников, после чего делает краткую выжимку информации по каждому их них. Затем нейросеть выбирает из получившихся вариантов самый полезный ответ и демонстрирует его вместе со ссылкой на источник.

В компании пояснили, что YandexGPT способна перечислить плюсы и минусы покупки апартаментов вместо квартиры, рассказать об отличиях аллигатора от крокодила или сообщить, кошки какой породы самые ласковые.

Как сообщало ИА Регнум, в июне «Яндекс» открыл тестовый доступ к YandexGPT бизнесменам. Отечественная разработка — аналог всемирно известного американского чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT.