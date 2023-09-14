Москва, 14 сентября, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Прозападная, антироссийская кампания идёт в Сербии с 2014 года, причём доминируют в ней отнюдь не США. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 сентября заявил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв.

Александар Джорович/РИА Новости

Ранее стало известно, что в Белграде посольство США задумало провести мощную мультимедийную кампанию, касающуюся внешней политики Сербии.

«Прозападная и антироссийская кампания в Сербии уже идёт вовсю, — рассказал Трухачёв. — Она не прекращается как минимум с 2014 года. Там работает большое количество западных НКО, и американцы тут не лидеры. Лидеры, безусловно, немцы. Это СМИ и сайты. И если они и не доминируют в сербской информационной повестке, то занимают очень заметное место и ведут себя всё активнее. Многие руководители таких СМИ уже сидят в парламенте в оппозиционных Вучичу фракциях».

По его мнению, частично эта кампания может сработать, потому что очень много сербов работает в Европейском союзе. И если на американскую пропаганду они могут не поддаться, то на немецкую — очень даже. Однако для этого Запад, по словам Трухачёва, должен «подбросить им какую-то плюшку». А учитывая то, что США и Германия полностью стоят против Сербии в косовском вопросе и не готовы ни к каким компромиссам, то с этим будет сложнее.

«Поэтому если Берлин и Вашингтон хотят добиться успехов, то им придётся пойти на уступки Сербии по косовскому и боснийскому вопросам», — констатировал эксперт.

Однако ещё остается вопрос, смогут ли США попросту коррумпировать сербские власти и таким образом добиться от них желаемого изменения внешнеполитического курса. Как полагает доцент РГГУ, это будет слишком сложно.

«В Сербии есть нехорошая политическая традиция — там политиков часто убивают. Например, уже в XXI веке там убили прозападного премьер-министра Зорана Джинджича. А он был готов сдать Косово», — напомнил эксперт.

Кроме того, он рассказал о том, что расклад настроений в Сербии примерно такой: антироссийского населения там 5–10%, причём значительная его часть приходится на национальные меньшинства: на венгров, албанцев, хорватов и так далее. Плюс антироссийские настроения больше распространены в Воеводине — краю на севере Сербии, который был частью Австро-Венгерской империи, а не Османской, как остальная Сербия.

«Это более богатый регион и более близкий к Европе, и в основном антироссийские настроения распространены там. Примерно 85% Сербии относятся к России хорошо. Но очень многие из них не прочь войти в ЕС, потому что он в отличие от РФ даёт им работу», — подытожил Трухачёв.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, согласно некоторым прогнозам, Сербия «может стать троянским конём» России в случае, если войдет в ЕС. Таким образом, как полагают европейские эксперты, в ЕС появится страна, которая будет вести себя так, как это сегодня позволяет себе Венгрия. Тем более что Сербия очень сильно зависит от России.

До этого президент Сербии Александр Вучич спрогнозировал, что на его страну могут усилить внешнеполитическое давление, требуя от неё введения санкций в отношении России. Кроме того, есть риски того, что Запад попытается добиться внешнеполитической изоляции руководства Сербии.

По мнению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, Запад может даже попытаться устроить цветную революцию в Сербии. Однако, как полагает Трухачёв, люди, которых Запад мог бы мобилизовать для этих целей, очень непопулярны в сербском обществе.