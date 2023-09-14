В Польше рассказали об успешных манёврах российских десантников в зоне СВО
Myśl Polska: российские десантники успешно отбивают атаки ВСУ в зоне СВО
Варшава, 14 сентября, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Элитные подразделения ВДВ России, которые были направлены на усиление позиций на фронте в ходе контрнаступления ВСУ, активно отбивают атаки украинских военных, отбрасывая их всё дальше назад. Об этом написал обозреватель Кшиштоф Подгурский для польского издания Myśl Polska.
Он отметил, что на флангах ВСУ начали «давить» российские десантники.
«А ведь в Польше и Германии некоторые аналитики-пропагандисты уже чертили карты и писали аналитические статьи о прорыве русской обороны. Хочется их спросить: зачем? Какие были для этого основания?» — поинтересовался автор.
По его словам, успехи работы ВДВ на линии фронта вызывают негодование у западных экспертов.
«Именно результатами работы русского десанта объясняются недавние припадки бешенства у притворяющихся беспристрастными военными аналитиками прокиевских пропагандистов, которые принялись активно поливать российские войска помоями», — отметил он, добавив, что как только что-то идёт не по их сценарию, слетают «маски» мнимого профессионализма и объективности, обнаруживая подлинную сущность этих «аналитиков».
Как передавало ИА Регнум, в Минобороны 14 сентября сообщили, что в Харьковской области в районе села Синьковки была отражена атака штурмовой группы ВСУ. Атаку штурмовой группы 30-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки отразили подразделения группировки войск «Запад». Противник потерял за сутки на купянском направлении до 130 военнослужащих.
ВСУ пытались также провести две атаки в районе Торского выступа на краснолиманском направлении, попытки противника были сорваны. Также российские артиллеристы и силы авиации поразили в районе Серебрянского лесничества подразделения 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что украинская армия c начала спецоперации лишилась уже порядка 500 тыс. военнослужащих.
На донецком направлении 13 сентября подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили восемь атак штурмовых групп 110-й механизированной, 3-й штурмовой, 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад ВСУ около населённых пунктов Красногоровка, Первомайское, Клещеевка, Андреевка Донецкой Народной Республики.