Варшава, 14 сентября, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Элитные подразделения ВДВ России, которые были направлены на усиление позиций на фронте в ходе контрнаступления ВСУ, активно отбивают атаки украинских военных, отбрасывая их всё дальше назад. Об этом написал обозреватель Кшиштоф Подгурский для польского издания Myśl Polska.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Он отметил, что на флангах ВСУ начали «давить» российские десантники.

«А ведь в Польше и Германии некоторые аналитики-пропагандисты уже чертили карты и писали аналитические статьи о прорыве русской обороны. Хочется их спросить: зачем? Какие были для этого основания?» — поинтересовался автор.

По его словам, успехи работы ВДВ на линии фронта вызывают негодование у западных экспертов.

«Именно результатами работы русского десанта объясняются недавние припадки бешенства у притворяющихся беспристрастными военными аналитиками прокиевских пропагандистов, которые принялись активно поливать российские войска помоями», — отметил он, добавив, что как только что-то идёт не по их сценарию, слетают «маски» мнимого профессионализма и объективности, обнаруживая подлинную сущность этих «аналитиков».

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны 14 сентября сообщили, что в Харьковской области в районе села Синьковки была отражена атака штурмовой группы ВСУ. Атаку штурмовой группы 30-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки отразили подразделения группировки войск «Запад». Противник потерял за сутки на купянском направлении до 130 военнослужащих.

ВСУ пытались также провести две атаки в районе Торского выступа на краснолиманском направлении, попытки противника были сорваны. Также российские артиллеристы и силы авиации поразили в районе Серебрянского лесничества подразделения 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что украинская армия c начала спецоперации лишилась уже порядка 500 тыс. военнослужащих.

На донецком направлении 13 сентября подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили восемь атак штурмовых групп 110-й механизированной, 3-й штурмовой, 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад ВСУ около населённых пунктов Красногоровка, Первомайское, Клещеевка, Андреевка Донецкой Народной Республики.