Москва, 14 сентября, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Международные резервы России по данным на 8 сентября составили $576,6 млрд, сообщил 14 сентября Банк России.

Известия/ Дмитрий Коротаев

По состоянию на 1 сентября международные резервы России равнялись $583,5 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $6,9 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в августе 2023 года сообщалось, что по объёму золотовалютных запасов среди экономик с крупнейшими международными активами Россия опустилась с четвёртого на пятое место, уступив позицию Индии. Лидерство в этом рейтинге сохраняет Китай, международные резервы которого на конец мая 2023 года составили $3,371 трлн, США занимают 12-е место.