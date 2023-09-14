Москва, 14 сентября, 2023, 16:24 — ИА Регнум. В случаях, когда создатели спектаклей, идущих в Большом театре, негативно высказывались о спецоперации России на Украине, их имена убирали с афиш театра, а иногда и снимали спектакли с репертуара, рассказал 14 сентября в интервью «Российской газете» генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Вторая причина (изменений в репертуаре театра. — Прим. ред.) совсем иная. Когда те или иные создатели спектаклей высказывались очень определённо по поводу спецоперации. В таком случае их имена исчезали с афиш», — сказал Урин.

К Большому театру привлечено особое внимание, потому высказывания некоторых лиц, причастных к созданию тех или иных спектаклей, воспринимались очень остро, отметил директор Большого театра.

«Театр и Министерство культуры прекрасно понимают, что вызывает очень серьёзную негативную реакцию. Это тоже являлось причиной снятия отдельных спектаклей с репертуара», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июне 2023 года в Новосибирске после возмущения со стороны многих горожан отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита», в котором задействованы актёры Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков, выступавшие с многочисленными высказываниями против действий Российского государства. Ранее аналогичное решение было принято и в Екатеринбурге.

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что, по разным подсчётам, за рубеж выехали примерно 160–170 деятелей культуры, которые не согласились с политикой Российского государства. Уехавшим за границу следовало бы заниматься своим делом в тех странах, где они сейчас находятся, а не «капать на мозги» гражданам России и продвигать нетрадиционные ценности, отметил президент. Также он подчеркнул, что уехавшим никто не закрывал дорогу назад.