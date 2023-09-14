Москва, 14 сентября, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Подельник заслуженной артистки РФ Рамили Искандер Максим Р. очень быстро разбогател, он тратил деньги на путешествия и на роскошную жизнь. Об этом сообщила ИА Регнум его мать Клавдия Афанасьевна. Своим родственникам Максим объяснял, что деньги он выигрывает в покер.

Соцсети Подельник заслуженной артистки РФ Рамили Искандер Максим Р.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 32-летнего Максима Р. в начале сентября задержали в Пензенской области с 10 килограммами наркотиков. На мужчину оперативники смогли выйти после задержания актрисы Рамили Искандер, у которой прошли обыски несколькими днями ранее. Они оказались участниками одной сети дилеров, в отношении обоих были заведены уголовные дела о незаконном обороте наркотиков. Сейчас оба задержанных находятся под стражей.

Журналистам ИА Регнум удалось связаться с 66-летней матерью Максима Р. Женщина рассказала, что задержание сына по такой статье стало для неё серьёзным потрясением.

«Арестовали сына 1 сентября, я уже его навещала. Я в шоке, он не рассказывает, откуда у него наркотики. Да я и не подозревала, что это длится с начала года, я думала только сейчас вот поймали. Он до этого прожил на Гоа в Индии 8 месяцев, весной вернулся в Россию. Я спрашивала, откуда у него деньги на это, он мне говорил, что в покер выигрывал», — рассказала Клавдия Афанасьевна.

Женщина сообщила, что сын давно живёт в Москве и она толком не знала, чем он зарабатывает на жизнь.

Ранее ИА Регнум сообщало о задержании с крупной партией наркотиков заслуженной артистки РФ Рамили Искандер. Родственники артистки рассказали, что обыски в доме Рамили проходили в присутствии 10-летнего сына актрисы. Через 3 дня после задержания актрисы правоохранители на автодороге «Урал» остановили иномарку, за рулем которой находился подельник Рамили. У него нашли более полусотни свертков с мефедроном общей массой 9,4 кг.