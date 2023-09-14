Кишинёв, 14 сентября, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Высшая судебная палата Молдавии отклонила ходатайство прокуратуры страны о продлении запрета на выезд экс-президента Молдавии Игоря Додона. Об этом политик рассказал в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Экс-президент Молдавии Игорь Додон

Додону запретили выезжать из Молдавии в конце 2022 года. В 2023 году он был помещён под домашний арест.

«Считаю это решение правильным, но запоздалым. В то же время хочу подчеркнуть, что, как я уже говорил неоднократно, я не собираюсь покидать Республику Молдова. Буду продолжать участвовать во всех заседаниях суда и бороться с действующим режимом, оставаясь дома, в Молдове», — отметил Додон.

Ранее власти Молдавии утвердили ещё ряд решений в отношении оппозиционных политиков. В частности, была запрещена деятельность одной из ведущих оппозиционных партий страны — «Шор». Лидер этой партии Илан Шор был заочно приговорён к 15 годам лишения свободы, его заместитель Марина Таубер — задержана, помещена в СИЗО, а позднее переведена под домашний арест.

В 2023 году в Молдавии прошли многочисленные массовые митинги оппозиционных партий. Их участники выразили недовольство как экономической, так и внутренней и внешней политикой правительства страны и президента Майи Санду.

Они высказывались против уголовного преследования лидера социалистов Додона и попыток запретить партию «Шор», а также отмечали, что под руководством Санду в Молдавии фиксируются рекордные за 20 лет инфляция, рост цен на продукты, газ и электричество. Власти Молдавии заявили, что протестные митинги вызваны действиями Москвы, которая хочет «дестабилизировать» ситуацию в стране.