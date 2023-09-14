Москва, 14 сентября, 2023, 16:10 — ИА Регнум. В Госдуму был внесён законопроект о запрете на приобретение оружия лицами, имеющими гражданство Российской Федерации менее 5 лет. Соответствующий документ размещён в думской электронной базе.

Виталий Белоусов/РИА Новости Оружейный магазин

Документом предлагается внести изменения в Федеральный закон «Об оружии».

«Данным проектом федерального закона предлагается установить запрет на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны лицами, имеющими гражданство Российской Федерации менее 5 лет», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в 2022 году в пять раз выросло количество уголовных дел в отношении мигрантов по тяжким и особо тяжким преступлениям. Он уточнил, что в прошедшем году возбуждено 893 уголовных дела о таких преступлениях, как убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, это в пять раз больше, чем в 2021 году.

Он добавил, что всего в 2022 году поступило 4 729 сообщений о преступлениях, совершенных иностранными гражданами, по которым было возбуждено 4 231 уголовное дело. По его словам, это почти в три раза больше, чем в 2021 году.

Также глава ведомства отметил, что среди нелегальных мигрантов распространяются экстремистские настроения. Кроме того, участились случаи сопротивления требованиям сотрудников правоохранительных органов и нападений на них.

Бастрыкин заявил, что миграционная политика в России должна быть направлена не только на получение трудовых ресурсов, но и на безопасность граждан страны. По его словам, приоритетными задачами ведомства является противодействие преступлениям иностранцев и этнических организованных преступных групп, а также предупреждение преступлений экстремистской и террористической направленности.