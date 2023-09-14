Москва, 14 сентября, 2023, 16:13 — ИА Регнум. В стратегической перспективе во многих европейских странах к власти начнут приходить политики, которые сдержанно относятся к продолжению поддержки Украины финансами и оружием. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 сентября заявил Денис Денисов, политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о том, что власти РФ ждут ухудшения ситуации в Европе из-за украинского конфликта, что в конечном итоге может привести к краху Североатлантического альянса.

Как полагает Денисов, сейчас не видно предпосылок для того, чтобы политические элиты ЕС и остальных государств НАТО резко изменили позицию относительно поддержки Украины. Поэтому в краткосрочной перспективе Европа совершенно точно продолжит политику Соединённых Штатов, так как у государств Европейского союза нет ни ресурсов, ни политиков, которые реально могли бы противостоять этому курсу или как минимум стать суверенными.

«Другое дело — мнение населения, — уточнил Денисов. — Здесь всё куда интереснее. Как свидетельствуют данные «Евробарометра», тенденция такая, что всё большая часть населения многих стран выступает против как финансовой, так и военной поддержки Украины. В частности, это касается небольших государств, таких как Кипр, Греция, Словакия, Болгария. Это бедные страны».

Как пояснил Денисов, граждане этих государств остро ощущают, что деньги, которые могли бы пойти на повышение их пенсий, зарплат и улучшение качества образования и медицины, отвлекаются на украинский конфликт. Это, по словам политолога, устойчивая тенденция — всё больше людей выступают против поддержки Украины.

«В стратегической перспективе это окажет влияние и на политическую повестку. Стратегическая перспектива заключается в том, что регулярные выборы в странах ЕС как раз и будут способствовать приходу к власти людей, которые гораздо более взвешенно подойдут к финансовой и военной поддержке киевского режима. В этом можно быть уверенными. И у европейских политических элит, которые сегодня поддерживают курс на безоговорочную поддержку Украины, будут большие проблемы», — подытожил Денисов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению Макгрегора, ситуация в Европе может ухудшиться настолько, что Североатлантический альянс перестанет существовать.

До этого он предсказал, что после завершения конфликта Украина уже не сможет восстановиться, и вина за это лежит на США.

Кроме того, журнал Foreign Affairs спрогнозировал, что страны Запада не могут гарантировать дальнейшую поддержку киевского режима, если это прекратит делать Вашингтон. Как следствие, Украина столкнётся с проблемами приобретения новой военной техники, а также отсутствия разведывательных данных.

Также есть мнение, что после саммита G20 власти Украины начали понимать, что теряют союзников, а НАТО больше не готово помогать Киеву в прежнем режиме.