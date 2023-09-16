Москва, 16 сентября, 2023, 11:00 — ИА Регнум. В Москве с начала года эвакуировали более 22 тысяч люксовых автомобилей. Владельцы оставляли их под запрещающими знаками, на тротуарах и парковочных местах для людей с инвалидностью без специального разрешения.

Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Эвакуаторы

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, антирейтинг возглавляют водители Mercedes и BMW. Кроме того, в список нарушителей правил парковки вошли автовладельцы машин марок Audi, Tesla, Bentley, Maserati и Ferrari.

«Неправильно припаркованный автомобиль может стать причиной ДТП или несчастного случая — неважно, дорогой он или нет. Правила дорожного движения едины для всех. Мы будем и дальше следить за их соблюдением, чтобы в городе становилось еще комфортнее и безопаснее», — отметил Максим Ликсутов.

Все нарушители получили штраф за неправильную парковку и счет за перемещение авто на спецстоянку.