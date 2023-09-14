Вашингтон, 14 сентября, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Вопреки усилиям Соединённых Штатов и стран Европы, итоговое коммюнике саммита G20 не осудило специальную военную операцию России на Украине, что означает серьезную победу Москвы, пишет Фрэнк Фуреди для издания Spiked.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Отсутствие формулировок о «российской агрессии» имеет колоссальное значение», — пишет он.

Обозреватель отмечает, что это свидетельствует об ослаблении влияния США и Запада. По этой причине лидерам западных стран пришлось «смириться со смягченными заявлениями в итоговой декларации в Нью-Дели», добавил он.

Вместе с тем США осознают потерю своего влияния на международной арене, а Белый дом «не сможет во всех ситуациях добиваться своего», заключил Фуреди.

Как сообщало ИА Регнум, декларацию саммита G20 опубликовали 9 сентября. В ней говорится, что у участников форума разные мнения по поводу ситуации на Украине. В западных СМИ назвали итоговое коммюнике, принятое в Нью-Дели, капитуляцией перед Россией и ударом для стран Запада.

В МИД Украины возмутились тем, как в декларации саммита затронули украинский кризис, так как в документе не было обвинений в адрес России.