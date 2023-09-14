Москва, 14 сентября, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Сотрудники Роскачества проверили пиццы «Маргарита» в известных пиццериях и торговых сетях, в результате почти половина компаний в составе продукции на упаковке указывают содержание сыра, на практике же специалисты обнаружили вместо него сырный продукт с растительными жирами — фальсификат. Об этом 14 сентября сообщила газета «Известия».

Janice Lin/unsplash

По данным центра исследования потребительского поведения Роскачества, больше половины потребителей предпочитают пиццу с сыром, именно поэтому сотрудники организации решили исследовать состав «Маргариты» в сетевых пиццериях, а также в сервисах по доставке и торговых сетях. В результате они выбрали 20 торговых марок товара: 14 пицц были приготовлены в пиццериях, четыре — куплены как замороженный полуфабрикат, а две — как полуфабрикат охлажденный.

Результаты исследования показали, что на маркировке всех закупленных пицц производители не указали растительные жиры. При этом признаки фальсификации Роскачество выявило в продукции девяти торговых марок. То есть эти производители продавали продукцию якобы с сыром, хотя этот продукт не являлся сыром, поскольку содержал растительные жиры.

Отмечается, что Роскачество направило результаты исследования производителям, продавцам и в контрольно-надзорные органы.

Как передавало ИА Регнум, только 25% из 20 популярных торговых марок томатной пасты, которую исследовало Роскачество, соответствуют требованиям законодательства, говорится в исследовании организации. Специалисты исследовали 20 популярных торговых марок томатной пасты по 455 показателям, чтобы проверить её качество и безопасность.

Ранее Роскачество выявило в фарше нескольких российских марок сальмонеллу и другие бактерии, в том числе группы кишечной палочки.

В марте Роскачество обнаружило кишечную палочку в 40% исследованных роллов «Филадельфия». Так, в 100% случаев во всех роллах «Филадельфия», которые вошли в закупку, и из ресторанов, и из торговых сетей, и из специализированных магазинов формата take away, выявили превышение по количеству микроорганизмов.