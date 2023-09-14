Вашингтон, 14 сентября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Украина перед началом мирных переговоров с Россией лишится своих территорий, которые в дальнейшем войдут в состав России, заявил в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его авторском YouTube-канале бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик.

Андрей Рубцов/ТАСС

«Есть вероятность, что ещё области войдут в состав Российской Федерации», — сказал он.

Бывший военный добавил, что с каждым днём Украина становится всё слабее и у жителей «будет меньше страна, когда они наконец сядут за стол переговоров».

Все, кто уверен в возвращении Украиной ее территорий, «живут в мире абсолютных фантазий», заключил Берлетик.

Как сообщало ИА Регнум, бывший разведчик США Скотт Риттер рассказал о последнем шансе для Украины на тот момент, когда российские войска дойдут до Одессы. Это будет решающим фактом для Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский выдаёт украинцам неоправданно оптимистичные отчёты о ситуации, связанной с военным конфликтом. Об этом заявил отставной генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос.