Санкт-Петербург, 14 сентября, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» вывел полузащитника Александра Ерохина из заявки команды в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом 14 сентября сообщается на сайте турнира.

Алексей Даничев/РИА Новости Игрок ФК «Зенит» Александр Ерохин

В последний день трансферного окна в России 33-летний футболист появился в списке отзаявленных игроков на сайте РПЛ.

Ерохин выступал за «Зенит» с лета 2017 года. В составе команды он стал пятикратным чемпионом России по футболу, один раз выиграл Кубок России и четыре — Суперкубок.

В сезоне 2023/24 Ерохин принял участие в семи матчах и отдал одну результативную передачу. В товарищеском матче с иранским «Сепаханом» 7 сентября он забил гол с пенальти.

Как ранее сообщало ИА Регнум, защитник «Зенита» Илья Кирш перешёл на правах аренды в «Ростов». Он является воспитанником «Зенита», выступал за вторую команду, а в последнее время привлекался к работе с основной. В нынешнем сезоне он сыграл в шести матчах «Зенита-2» и не отметился результативными действиями.