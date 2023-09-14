Москва, 14 сентября, 2023, 14:51 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ потеряли на южнодонецком направлении до 140 человек, сообщили 14 сентября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Также были уничтожены танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля ВСУ, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражена атака штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области», — сообщил он также.

Кроме того, 14 сентября в Минобороны сообщили, что ВС РФ в минувшие сутки сбили вертолёт Ми-8 и нейтрализовали 53 беспилотника ВСУ, в Харьковской области были уничтожены два склада боеприпасов противника, а на временно оккупированных Киевом территориях ДНР — поражены два пункта управления ВСУ.

Днём ранее, 13 сентября, в ведомстве рассказали, что потери ВСУ на южнодонецком направлении за сутки составили до 235 военнослужащих. Были уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, были отражены две атаки штурмовых групп бригад морской пехоты ВСУ на территории ДНР и Запорожской области.