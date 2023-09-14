Москва, 14 сентября, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили украинский вертолёт Ми-8 в районе Красного лимана в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил 14 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Виталий Невар/РИА Новости Многоцелевой истребитель Су-27 ВКС России

Также он добавил, что за сутки в соне спецоперации были нейтрализованы 53 беспилотника ВСУ.

Новость дополняется