ВКС России сбили украинский вертолёт в районе Красного лимана
Москва, 14 сентября, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили украинский вертолёт Ми-8 в районе Красного лимана в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил 14 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Виталий Невар/РИА Новости
Многоцелевой истребитель Су-27 ВКС России
Также он добавил, что за сутки в соне спецоперации были нейтрализованы 53 беспилотника ВСУ.
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