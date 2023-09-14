Москва, 14 сентября, 2023, 14:25 — ИА Регнум. В Кремле обеспокоены сохранением напряжения между Армений и Азербайджаном, заявил журналистам 14 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/ТАСС Военнослужащие Азербайджана на фоне ущелья Дашалты. Шушинский район

Россия остаётся надёжным гарантом безопасности, продолжает контакты с обеими сторонами и призывает их к сдержанности, отметил Песков.

«Мы обеспокоены тем, что напряжённость не спадает и даже на некоторых участках имеет тенденцию к росту. Мы призываем обе стороны к сдержанности и к действиям в духе тех трехсторонних документов, которые два года тому назад были подписаны, с учетом, конечно, тех новых реалий, которые появились с тех пор», — сказал пресс-секретарь президента.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Армении Никол Пашинян в сентябре 2023 года выступил с рядом острых заявлений. В частности, он сказал, что российские миротворцы якобы «не справились» со своей миссией в Нагорном Карабахе. Ереван больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности, отметил он также.

Президент России Владимир Путин в свою очередь отметил, что Армения своими действиями фактически сама признала Нагорный Карабах частью Азербайджана. Так он ответил на замечание о том, что Армения якобы не получила помощи от Москвы и Организации Договора о коллективной безопасности, а в Карабахе происходит гуманитарная катастрофа. Ключевая составляющая проблемы — признание статуса Карабаха самой Арменией, подчеркнул Путин.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отмечал, что обвинения в адрес Москвы о якобы «отданном» Азербайджану Карабахе — некорректные и нечестные. В трёхстороннем заявлении от 2020 года о статусе Карабаха ничего не было сказано, так как лидеры трёх стран исходили из того, что переговоры продолжатся, но после этого лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о признании алма-атинской декларации 1991 года, тем самым поставив точку в этом вопросе, напомнил Лавров.

Победа в вооружённом конфликте в Нагорном Карабахе в 1990-х годах была национальным триумфом и светлым пятном в истории Армении, но Пашинян всё это «сдал», отмечал в беседе с корреспондентом ИА Регнум политолог Армен Гаспарян.