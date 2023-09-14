Севастополь, 14 сентября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. В акватории Чёрного моря морской авиацией Черноморского флота 14 сентября был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

РИА Новости/Виталий Тимкив

«14 сентября в акватории Чёрного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, российские военные 13 сентября уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в Чёрном море.

В ночь на 13 сентября ВСУ атаковали Севастополь десятью ракетами и тремя безэкипажными катерами. Средства ПВО уничтожили семь ракет, остальные повредили два российских корабля, находившихся на ремонте. Кроме того, патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все три украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать отряд кораблей на морском переходе.

Самолёты ВМФ России в ночь на 10 сентября уничтожили в акватории Чёрного моря три быстроходных катера с украинскими десантными группами, которые проплывали северо-восточнее острова Змеиный.