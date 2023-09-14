Москва, 14 сентября, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Личная встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным может быть связана с визитом главы КНДР Ким Чен Ына в Россию, потому что у Москвы, Минска и Пхеньяна сейчас общие интересы. Такую точку зрения в беседе с ИА Регнум высказал доцент Финансового университета при правительстве, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв.

Илья Питалев/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча, которая ранее не анонсировалась, должна состояться 15 сентября. Главными темами встречи, по некоторым источникам, должны стать международная повестка и региональная проблематика, а также совместные задачи в экономике.

По мнению Дмитрия Журавлёва, не только эти темы будут обсуждаться в ходе переговоров с лидером союзного государства. Он допустил, что встреча, которая к тому же не была запланирована, не случайно наметилась вскоре после переговоров Владимира Путина с северокорейским лидером.

«Может быть двухходовочка. Россия договаривается с двумя странами, которые находятся под санкциями и давлением. Вероятно усиление восточного фланга или западного, а может и того, и другого. Обстоятельства приводят к тому, чтобы складывался такой стратегический союз с общими интересами, в котором можно представить и Белоруссию, и КНДР вместе. Ведь обе страны — партнёры России», — поделился Журавлёв.

Политолог напомнил, что Польша уже закупает южнокорейские танки, чем обостряет ситуацию на границе с Белоруссией. У границ КНДР также неспокойно — Сеул не отказывается от учений с Вашингтоном, Япония сосредоточила внимание на военном секторе. Поэтому, по словам Журавлёва, в Кремле вынуждены отвечать и искать альтернативные варианты.

«Давление увеличивается. Автоматических методов решения уже недостаточно. Какие-то товары не поставляют в Россию, в чём-то ограничивают Белоруссию. Нужны конкретные согласования — кто, что и сколько будет производить. Нас пытаются задавить экономически с нашими партнёрами, поэтому нужны совместные решения», — отметил Журавлёв.

В свою очередь замдиректора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин счёл маловероятными какие-либо сенсационные решения по итогам встречи лидеров двух стран. По его мнению, это рабочая встреча, которая связана с вопросами дальнейшего обеспечения безопасности в Восточной Европе и экономическими взаимоотношениями.

«За время коронавируса наш жизненный опыт показал нам, что онлайн-режим не может до конца и полноценно заменить личное общение. А когда есть необходимость обсудить вопросы безопасности, то лучше это сделать глаза в глаза. Не стал бы здесь использовать теории заговора. И уж точно Путин не будет рассказывать Лукашенко, что они обсуждали с Ким Чен Ыном», — заключил Жарихин.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына прошли 13 сентября на космодроме Восточный и длились больше пяти часов. Лидеры обсудили стратегическое и тактическое сотрудничество, обстановку на Корейском полуострове и ситуацию в Европе.

Россия и Белоруссия продолжают сотрудничество — на данный момент согласовывается более десяти импортозамещающих проектов в промышленности, которые могут быть профинансированы за счёт средств российского кредита. В рамках Союзного государства реализуется 17 инвестиционных проектов на сумму 127 млрд рублей. Дополнительно на согласовании находятся ещё 12 проектов на сумму 37 млрд рублей, которые будут рассмотрены в ближайшее время.

Все планы развития отношений России и Белоруссии реализуются, причём даже лучшими темпами, чем ожидалось, заявил 23 июля Путин на встрече с Лукашенко.