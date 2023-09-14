Москва, 14 сентября, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время встречи обменялись подарками. Об этом 14 сентября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Смирнов/ТАСС Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын

«Действительно, обмен подарками был», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля рассказал, что Путин подарил лидеру КНДР перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе, а также карабин отечественного производства.

В свою очередь, российский лидер получил в подарок от Ким Чен Ына карабин, сделанный северокорейскими мастерами.

Также, по словам пресс-секретаря главы государства, были и другие подарки.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 13 сентября Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате с участием делегаций, а затем пообщались тет-а-тет. После этого президент России дал официальный обед в честь лидера КНДР. Встреча глав государств проходила на космодроме Восточный.

На встрече президент РФ поблагодарил Ким Чен Ына за приезд в Россию. Как отметил Песков, во время общения тет-а-тет Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею с визитом.

В ходе обеда Путин заявил, что Россия и КНДР стремятся укрепить узы товарищества и добрососедства. Ким Чен Ын, в свою очередь, выразил уверенность, что его визит в Россию послужит важным моментом для превращения связей двух стран в нерушимые отношения стратегического сотрудничества.