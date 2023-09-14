Москва, 14 сентября, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Официальный визит в Россию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына состоялся своевременно, он полезный и конструктивный. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 14 сентября журналистам.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин и Ким Чен Ын

Он отметил, что Россия намерена продолжать развитие отношений с Северной Кореей. В Кремле дали оценку визиту Ким Чен Ына.

«Он был своевременный, полезный, конструктивный», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, визит лидера Северной Кореи в Россию начался 12 сентября, он прибыл из Пхеньяна на спецпоезде. На следующий день на космодроме Восточный в Приамурье прошёл саммит лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына. Государственные СМИ Северной Кореи подчеркнули, что переговоры лидеров состоялись в важный момент в развитии отношений двух стран, они стали историческим и эпохальным событием.

Отмечалось также, что Ким Чен Ын готов вместе с Путиным работать над «100-летним планом» построения стабильных отношений между двумя странами, который позволит достигнуть настоящей международной справедливости.