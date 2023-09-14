Москва, 14 сентября, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сегодня работает в Ново-Огарёве, он уже провёл заседание Совета безопасности. Об этом 14 сентября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Алексей Бабушкин/РИА Новости Владимир Путин

Представитель Кремля рассказал, что глава государства вернулся в Москву после насыщенной программы на Дальнем Востоке и начал работу в Ново-Огарёве.

Песков отметил, что Путин провёл оперативное совещание Совета безопасности, главной темой которого была защита интересов России за рубежом. Также российский лидер Путин проинформировал членов Совбеза о контактах с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что 15 сентября ближе к середине дня Путин проведёт в Сочи встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Глава государства предложил обсудить отношения с ближайшими соседями и союзниками, а также поговорить об интересах России в отношениях со странами дальнего зарубежья. После этого он передал слово главе Службы внешней разведки (СВР) Сергею Нарышкину.