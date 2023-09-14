Москва, 14 сентября, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Россия готова развивать взаимовыгодные отношения с КНДР, как и с другими соседями. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 14 сентября журналистам.

Артем Геодакян/ТАСС Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын

Северная Корея соседствует с Россией, отметил он.

«И, как и с другими соседями, Россия намерена выстраивать и развивать добрые отношения взаимовыгодного сотрудничества, основанные на принципах взаимного уважения с Пхеньяном», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом. Он приехал из Пхеньяна на спецпоезде. На космодроме Восточный 13 сентября прошли переговоры президента России Владимира Путина с Ким Чен Ыном.

Российский лидер отметил, что встреча прошла продуктивно, с откровенным обменом мнениями. Путин заявил о большом количестве совместных интересных проектов у России и КНДР. Это проекты в сфере транспортного сообщения, логистики, сельского хозяйства.