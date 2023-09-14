Москва, 14 сентября, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в КНДР будет подготовлен, он состоится, как ожидается, в октябре. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Евгений Агошков/ТАСС

«Сейчас будет быстро подготовлен визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пхеньян, который состоится, как мы ожидаем, в октябре — в течение октября», — уточнил официальный представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, Песков 13 сентября заявил, что ответный визит президента России Владимира Путина в КНДР пока не планируется.

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом на бронепоезде. Путин 13 сентября прибыл в Амурскую область на космодром Восточный. Там произошла встреча лидеров двух государств.

На встрече президент РФ поблагодарил Ким Чен Ына за приезд в Россию. Он предложил руководителю Северной Кореи обсудить вопросы экономического взаимодействия, гуманитарного характера и ситуацию в регионе. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, по итогам встречи подписания документов не будет.

Ранее главы государств осмотрели на космодроме стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2».

На полях саммита России и КНДР достигнута договорённость о поездке министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Пхеньян в октябре.