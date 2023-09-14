Москва, 14 сентября, 2023, 14:13 — ИА Регнум. На федеральной автодороге «Урал» полиция задержала мужчину с десятикилограммовой партией синтетического наркотика, мужчина оказался одним из участников сети драгдилеров, которую недавно раскрыла местная полиция. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

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Одной из задержанных по этому уголовному делу была заслуженная артистка России Рамиля Искандер, у которой при обыске нашли 2 килограмма мефедрона.

«Задержанный 32-летний Максим Р. пытался перевезти из Подмосковья в Пензу партию мефедрона весом 9,4 кг. Товар был сложен в багажнике иномарки, которую остановили на территории города Кузнецка Пензенской области. Изъятое вещество отправили на экспертизу. Результат показал, что порошкообразное вещество бежевого цвета является мефедроном», — сообщил собеседник.

В отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ в особо крупном размере. В ходе допроса задержанный рассказал о сети дилеров. По информации источника ИА Регнум, маршрут 32-летнего Максима правоохранителям сообщила актриса Рамиля Искандер, которую задержали двумя днями ранее.

«Обвиняемый дал признательные показания, что все 53 свертка мефедрона были приготовлены к сбыту. Также он сообщил о большой сети дилеров», — сообщил источник.

Ранее ИА Регнум сообщал, что с 2 килограммами мефедрона сотрудники полиции задержали заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер. Во время обысков у нее дома правоохранители нашли тайник с крупной партией наркотиков.