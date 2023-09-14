Ново-Огарево, Московская область, 14 сентября, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 14 сентября вернулся в Москву из дальневосточной поездки, которая выдалась насыщенной, сообщил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Владимир Путин на интерактивной презентации результатов развития Дальнего Востока

По его словам, сегодня российский лидер работает в Ново-Огарёво, он уже провёл заседание Совета безопасности.

Как передавало ИА Регнум, президент России с 11 по 13 сентября побывал на Дальнем Востоке. Там он принял участие в церемонии присвоения имён двум арктическим танкерам, церемониях первого пуска оборудования обогатительной фабрики горно-металлургического комбината «Удокан» в Забайкалье, запуска расширенных мощностей горно-обогатительного комплекса золоторудной компании «Павлик» в Магаданской области и запуска модернизированного комплекса по добыче и переработке титаномагнетитовых руд в Амурской области.

Также глава России в ходе своей поездки на Дальний Восток посетил Амурский газоперерабатывающий завод, принял участие в работе Восточного экономического форума, провёл переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном и посетил космодром Восточный.