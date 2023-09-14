Москва, 14 сентября, 2023, 14:00 — ИА Регнум. К задержанию заслуженной артистки РФ Рамили Искандер привело расследование уголовного дела, которое началось ещё в начале 2023 года. Об этом корреспонденту ИА Регнум сообщил информированный источник.

ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин Актриса Рамиля Искандер (Эсме) в сцене из спектакля «Rock’n'roll»

По его словам, расследование началось ещё в конце февраля 2023 года в Пензенской области. Именно тогда возбудили первое уголовное дело за незаконный оборот наркотиков (228.1 УК РФ). По наводке информаторов полицейские вышли на Рамилю Искандер. Один из дилеров раскрыл список посредников, которым он сбывал крупные партии синтетических наркотиков.

В результате 29 августа в доме и машине, которой пользовалась Искандер, на которую пало подозрение, провели обыски. После них было инициировано ещё одно уголовное производство. Позже оба уголовных дела объединили в один материал.

Источник отметил, что в деле пока остаётся много «белых пятен» и следствие продолжается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что заслуженную артистку РФ и звезду Российского академического молодёжного театра задержали с наркотиками. 29 августа у неё дома в поселении Марушкинское в Москве нашли амфетамин и кокаин, также правоохранители извлекли из-под обшивки двери принадлежащего актрисе автомобиля Subaru, припаркованного во дворе дома, почти 2 килограмма мефедрона. В отношении 46-летней Рамили Искандер возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере (часть 5 статьи 228.1 УК РФ).

Актриса признана обвиняемой и допрошена. Артистка отказалась свидетельствовать против себя, сославшись на 51 статью Конституции. Сейчас она находится под стражей.