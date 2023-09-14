Москва, 14 сентября, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию продолжится несколько дней.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын

«Сам визит продолжится ещё несколько дней», — заявил журналистам официальный представитель Кремля.

Он также отметил, что прошедшие накануне переговоры между Россией и КНДР на высшем уровне «были весьма конструктивными».

Как передавало ИА Регнум, Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом на своём бронепоезде. Президент России Владимир Путин прибыл в Амурскую область на космодром Восточный 13 сентября. Там состоялась встреча лидеров двух стран. Российский лидер на встрече с Ким Чен Ыном поблагодарил его за приезд в Россию, он пояснил, что на встрече предстоит обсудить много вопросов. Главы двух государств осмотрели на космодроме стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2». Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил признательность президенту России Владимиру Путину за приглашение посетить Российскую Федерацию, он отметил, что визит проходит в «очень важный период».

Путин отметил, что переговоры с Ким Чен Ыном прошли продуктивно, с откровенным обменом мнениями. Он заявил о большом количестве совместных интересных проектов у России и КНДР. Это проекты в сфере транспортного сообщения, логистики, сельского хозяйства.

Российский лидер отметил, что лидер КНДР посетит вуз во Владивостоке и завод в Комсомольске-на-Амуре, где производится гражданская и боевая техника. У Ким Чен Ына большая программа, отметил Путин. Военная часть программы во Владивостоке будет заключаться в демонстрации возможностей Тихоокеанского флота. По словам Путина, Ким Чен Ын осмотрит несколько объектов Академии наук России, которые занимаются биологией моря.