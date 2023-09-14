Киев, 14 сентября, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Организаторы конкурса красоты «Мисс Украина 2023» после проверки исключили трёх участниц за связь с Россией. Об этом 14 сентября сообщается на официальной странице события в соцсети.

Александр Демьянчук/ТАСС

«Комиссия вынуждена исключить из конкурса трёх участников. Важно, что такое решение мы приняли, внимательно проверив факты», — говорится в публикации.

Организаторы конкурса при этом не раскрыли имена отстранённых участниц. Однако ранее Издание «Страна. ua» отмечала, что украинский комик Андрей Лузан призвал бойкотировать мероприятия, обвинив трёх участниц, которые являются гражданками Украины, в связях с Россией.

По его словам, Оксана Магера из Хмельницкой области жила в Москве и участвовала в конкурсе «Будущее России». Ирина Пиляева из Черниговской области была замечена на яхте российского ресторатора Александра Орлова в Великобритании. А отца Екатерины Чувашовой задержала СБУ за слив данных о позициях ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ранее участвовавшая в конкурсе «Мисс Вселенная — 2023» россиянка Анна Линникова призналась, что ей было очень трудно из-за отношения к ней на фоне конфликта на Украине. Девушка рассказала о беспрецедентном давлении на неё со стороны украинских пользователей.

Агрессию также проявляли претендентки на звание «Мисс Вселенная» из Украины и Швейцарии. Организаторы конкурса никак не пресекали агрессию в адрес российской участницы, несмотря на её просьбы о защите.