Харьков, Украина, 14 сентября, 2023, 13:42 — ИА Регнум. В Харькове охранник супермаркета попросил украинскую журналистку Марию Уманскую снять кастрюлю с головы в ответ на требование разговаривать с ней на украинском, сообщает УНИАН.

Global Look Press/Maksim Konstantino

«Ничего я никому не обязан, кастрюлю с головы сними», — сказал охранник журналистке в ответ на требование говорить на украинском языке.

Слова охранника возмутили журналистку.

«Что? Кастрюлю снять с головы? Вызывать СБУ?» — пригрозила она охраннику.

В ответ охранник пошутил, что в данной ситуации видна «рука Кремля».

Как сообщало ИА Регнум, мэр Харькова Игорь Терехов в 2022 году в интервью французскому агентству AFP сказал, что настаивать на отказе от русского языка — не лучшая идея. Как стало известно 9 сентября, ему пришлось оправдываться за свои слова.

Напомним, в 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками.