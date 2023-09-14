Москва, 14 сентября, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Задержание заслуженной артистки России Рамили Искандер стало неожиданностью для её семьи. Об этом корреспонденту ИА Регнум сообщил её брат Рустам.

ТАСС/ Валерий Шарифулин Актриса Рамиля Искандер

По его словам, сестра не нуждалась в деньгах, ей незачем было продавать наркотики. Кроме того, родственник сообщил, что во время обысков 10-летний сын Рамили Тимур находился дома вместе со своим дедушкой. Он стал свидетелем того, как его маму в наручниках привезли для следственных мероприятий.

«Я сам до конца не понимаю, как это получилось. Была ли какая-то подстава или это правда. Я за ней ничего подобного не замечал, если бы заметил, точно бы что-то предпринял. Я сам в Москве не проживаю, поэтому круг её общения не знаю. Рамиля всегда была хорошей матерью, она с самого рождения воспитывала сына одна, отец ребёнка ей никогда не помогал. Они разошлись ещё до его рождения. Она никогда не говорила, кто отец ребенка. Мы даже не знаем, настоящее ли у него отчество или выдуманное. Рамиля жила вместе с сыном и нашим отцом Рифом, заботилась о них. Она всё зарабатывала своим трудом, в деньгах никогда не нуждалась, работы было очень много. Во время обысков Тимур все видел, он с дедушкой был дома», — рассказал Рустам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что заслуженную артистку РФ и звезду Российского академического молодёжного театра задержали с наркотиками. 29 августа у неё дома в поселении Марушкинское в Москве нашли амфетамин и кокаин, также правоохранители извлекли из-под обшивки двери принадлежащего актрисе автомобиля Subaru, припаркованного во дворе дома, почти 2 кг мефедрона. В отношении 46-летней Рамили Искандер возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере (часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Актриса признана обвиняемой и допрошена. Артистка отказалась свидетельствовать против себя, сославшись на 51-ю статью конституции. Сейчас она находится под стражей.