Москва, 14 сентября, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Статс-секретарь, заместитель главы Минцифры России Олег Пак был освобождён от должности, он переходит на работу в «Ростелеком», новым статс-секретарём назначена Алёна Руденко из государственно-правового управления президента. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Минцифры Статс-секретарь, заместитель главы Минцифры России Олег Пак

Отмечается, что распоряжение об освобождении Олега Пака от должности статс-секретаря — заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным, Пак переходит на работу в ПАО «Ростелеком».

Уточняется, что Пак продолжит взаимодействие с Минцифры, он будет отвечать за реализацию проектов по развитию Госуслуг и платформы ГосТех, а также за создание ключевых государственных информационных систем.

В пресс-службе рассказали, что новым статс-секретарём назначена начальник департамента гражданского, предпринимательского, инвестиционного законодательства и регулирования информационных технологий государственно-правового управления президента России Алёна Руденко.

В Минцифры Олег Пак работал с 2012 года, он отвечал за внедрение цифровых избирательных технологий, создание ИТ-инфраструктуры Чемпионата мира по футболу, внедрение новых технологий и систем цифровой идентификации, технологий электронной подписи.

На предыдущем месте работы Руденко занималась обеспечением законопроектной деятельности, вела правовую экспертизу проектов Федеральных законов, указов и распоряжений президента, направленных в том числе на регулирование в сфере ИТ.

Как передавало ИА Регнум, глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в IT-отрасли в России работают почти 740 тысяч человек, но дефицит разработчиков оценивается в 500–700 тысяч человек, которые нужны, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли. По словам министра, отрасль информационных технологий продолжает расти и активно развиваться. Так, за 2022 год объём продаж российских IT-решений вырос на 22%.