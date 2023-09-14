Вашингтон, 14 сентября, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины уже полностью истощены, и если власти Украины не согласятся в ближайшее время на безоговорочную капитуляцию, то остатки ВСУ будут окружены и уничтожены, заявил 14 сентября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Александр Река/ТАСС

Российские войска обладают численным преимуществом как в личном составе, так и в технике и к тому же лучше оснащены, в то время как ВСУ были вынуждены бросить в бой последние стратегические резервы, сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

«У них (ВСУ. — Прим. ред.) не осталось ни солдат, ни танков, ни БМП, ничего. Они только что бросили в бой три последние стратегические бригады, которые генеральный штаб держал в резерве. И эти бригады уничтожают прямо на месте. Они даже никуда не продвинулись», — сказал Риттер.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы существующей готовности Киева к мирным переговорам, напомнил, что Россия от них не отказывалась, и отметил, что Киев должен в первую очередь отменить собственный запрет на ведение переговоров с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский сознательно отказывается от мирного урегулирования конфликта, игнорируя заявления Путина о готовности к переговорам, отмечал Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы. Киевские власти заинтересованы в продолжении военного конфликта, на котором они зарабатывают, а президент Украины, кроме того, отказывается от прекращения конфликта, чтобы не проводить выборы и сохранить свою власть, считает эксперт.

В Кремле и МИД РФ ранее отмечали, что Россия готова к мирным переговорам. Чтобы переговоры начались, Киев должен выполнить все требования, поставленные перед началом спецоперации, а также признать новые территориальные реалии — возвращение четырёх регионов в состав России. Пока такие условия для начала переговоров не сложатся, спецоперация будет продолжаться, все её задачи будут выполнены, отмечали в Москве.

Потери ВСУ за три месяца контрнаступления составили более 70 тысяч человек, отмечал президент России в сентябре 2023 года. Киевские власти бросают в бой неподготовленных солдат, как будто это «не их люди», и идут на огромные жертвы, не достигая никаких успехов, добавлял Владимир Путин.