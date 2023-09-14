Москва, 14 сентября, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Сеть магазинов re: Store, один из крупнейших продавцов устройств Apple в России, решила обновить концепцию и фирменный стиль. В рамках изменений теперь сеть будет называться restore: и продавать, помимо техники Apple, фены, «умные» аксессуары для животных, микроскопы и другую продукцию.

Известия/Дмитрий Коротаев

Об обновлённой концепции 14 сентября сообщил президент и управляющий партнёр Inventive Retail Group (IRG, владеет ретейлером) Тихон Смыков на открытии нового магазина сети в Москве.

«Мы хотим построить новую, обновлённую розничную сеть, основываясь на всех тех знаниях, умениях, компетенциях, которые мы накопили за эти 18 лет работы», — сказал он в ходе презентации.

Ретейлер отмечает, что обновление логотипа, оформления витрин магазинов, форматов выкладки товаров отражает изменения в бизнес-стратегии и рыночном позиционировании компании.

Новые магазины будут открываться на площади 150–200 кв. м (средняя площадь действующих магазинов — 100 кв. м). Фирменный стиль будет обновлён во всех торговых точках сети (она насчитывает 90 магазинов в 22 городах России) в течение года.

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября компания Apple на своём сайте представила флагманские версии смартфонов iPhone 15 и iPhone 15+. Также в числе новинок продемонстрированы MacBook Air и устройства виртуальной реальности Apple Vision Pro.

Тем временем в России начали вводить ограничения на использование гаджетов Apple для служебных целей. Гендиректор компании КамАЗ Сергей Когогин 21 августа запретил сотрудникам использовать их для служебных сообщений. Ранее аналогичный запрет ввёл для сотрудников Минцифры глава ведомства Максут Шадаев.