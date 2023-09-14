Донецк, 14 сентября, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Два человека получили ранения в ходе обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка. Об этом 14 сентября сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

t. me/kulemzin_donetsk

Он отметил, что в результате обстрела со стороны ВСУ Петровского района в микрорайоне шахты № 7 был повреждён автобус 93-го маршрута.

«Ранены женщина и мужчина», — написал он.

t. me/kulemzin_donetsk

Как передавало ИА Регнум, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что украинские войска регулярно применяют американские кассетные снаряды для обстрела Донецка и его окрестностей. Он отметил, что ВСУ давно используют кассетные боеприпасы, чтобы обстреливать Донецк и другие города. Эти снаряды они применяют в основном против гражданского населения. Прежде ВСУ использовали суббоеприпасы «Лепесток» для дистанционного минирования. Мирные жители отличают эти снаряды от других по звуку. Сначала в воздухе происходит один хлопок, а затем слышны хлопки от срабатывания самих кассет. Суббоеприпасы вдвойне опасны — если они не срабатывают сразу, то превращаются в «неконтролируемые мины», которые могут, например, застрять в кронах деревьев.