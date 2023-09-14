Вашингтон, 14 сентября, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Конкуренты раскритиковали американскую компанию Apple за порт USB-C в новой модели iPhone, поданный как инновация. Свои комментарии компании оставили в социальных сетях.

ТАСС/ EPA/JOHN G. iPhone 15

Порт USB-C появился в айфонах в связи с правилами ЕС, требующими перехода всех подобных устройств на этот стандарт с 2024 года. Компания Samsung указала на это в соцсети X, отметив, что новинке от Apple «действительно не помешало бы «ещё кое-что».

Китайская компания OnePlus напомнила о том, что стала использовать USB-C ещё восемь лет назад.

«Угадайте, кто представил флагманские телефоны с USB-C в 2015 году?» — говорится в её сообщении.

В Xiaomi раскритиковали айфон не за порт, а за камеру. Там напомнили, что в 2019 году выпустили Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой, при этом устройство стоило дешевле.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября Apple на своём сайте представила флагманские версии смартфонов iPhone 15 и iPhone 15+. Разъём USB-C пришёл на смену Lightning, который компания использовала в iPhone с 2012 года.