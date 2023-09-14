Ростов-на-Дону, 14 сентября, 2023, 13:17 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону отловили трёх диких кабанов, которых заметили на улицах местные жители. Об этом 14 сентября сообщила пресс-секретарь городской администрации Мария Петрова в соцсети «ВКонтакте».

Известия/Александр Полегенько

«В Ростове отловили третьего дикого кабана из тех, что устроили переполох в городе во вторник. Двух поймали накануне», — написала Петрова.

По её словам, животное должны обследовать на наличие опасных заболеваний. Если всё будет в порядке, то его отпустят в естественную среду обитания.

Она добавила, что спасатели просят граждан соблюдать осторожность, а в случае встречи с дикими животными в городе не подходить к ним и сообщить по номеру 112.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа в Магадане девушка сбила на машине медведя. ДТП произошло на 2019-м километре федеральной автодороги «Колыма». По факту происшествия сотрудники Госавтоинспекции начали проверку. Девушка не пострадала, медведь сбежал с места аварии.