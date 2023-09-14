Херсон, 14 сентября, 2023, 13:10 — ИА Регнум. В Херсонской области сотрудниками ФСБ и СК задержан гражданин, причастный к деятельности украинского националистического батальона и участвовавший в блокаде Крыма, сообщили 14 сентября в Следственном комитете РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

В отношении 55-летнего задержанного гражданина возбуждено уголовное дело, отметили в СК.

«Он подозревается в участии в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Следствием установлено, что в октябре 2016 года подозреваемый добровольно вступил и принимал участие в действовавшем на территории Украины незаконном вооруженном формировании, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении СК.

Подозреваемый участвовал в деятельности националистического батальона, который располагался вблизи КПП «Чонгар» между Херсонской областью и Крымом, а именно — помогал в ведении хозяйства и охране территории, отметили в СК.

В 2016 году подозреваемый участвовал в блокаде проезд машин, доставлявших товары народного потребления для жителей Крыма, и тем самым наносил ущерб интересам граждан России, а также создавал угрозу национальной безопасности РФ, сказано в сообщении.

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