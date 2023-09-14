Красноярск, 14 сентября, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь признан виновным в хищениях при строительстве метро в Красноярске. Такое решение 14 сентября принял Железнодорожный районный суд Красноярска.

Дмитрий Мармышев/ТАСС Экс-замглава Росприроднадзора Олег Митволь

В ходе слушаний прокуратура запросила для обвиняемого 4 года 9 месяцев лишения свободы. Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде 4,5 года колонии.

Как сообщало ИА Регнум, Митволя арестовали в июле 2022 года по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро. Позднее его перевели под домашний арест.

Представитель защиты Митволя подтвердил, что дело будут рассматривать в особом порядке. Сам подсудимый признал свою вину.

В рамках уголовного дела о хищении также арестовали бывшего руководителя транспортного управления Красноярского края, министра транспорта Константина Димитрова. Его уволили с поста министра и поместили под домашний арест. Прокурор края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего регионального министра транспорта. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий при строительстве метро за 64 млрд рублей.