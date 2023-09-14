Москва, 14 сентября, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Не Литва находится в ловушке, а скорее Калининград, который министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал Кёнигсбергом. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал немецкий политолог Владимир Сергиенко.

РИА Новости/Виталий Невар

В ходе дискуссии, организованной федеральной академией политики безопасности, Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кёнигсберг. Участники дискуссии обсуждали решение Берлина разместить бригаду бундесвера в Литве, а потому затронули и тему географического положения этой страны. Как выразился министр обороны Германии, Литва находится в ловушке между Кёнигсбергом, Россией и Белоруссией.

По мнению политолога Сергиенко, скорее Калининград, а не литовское государство находится в ловушке.

«Писториус лукавит, потому что Сувалкский коридор — это прямой конфликт России и НАТО. Поэтому нет никакой угрозы для Литвы. Зато благодаря этому лукавству можно расположить немецкие танковые бригады на границе с Россией. Это Калининград, скорее, находится в ловушке, потому что немецкие танковые бригады могут размещаться с целью взять в клещи российский город», — поделился Сергиенко.

При этом, как отметил политолог, любое противоправное действие в сторону российских городов станет поводом для начала третьей мировой войны, что вряд ли входит в интересы Германии. Но также Сергиенко напомнил о скандальной истории с солдатами бундесвера, которые оставили военную часть в Литве, после чего их поймали в нетрезвом виде, скандирующих нацистские лозунги. По мнению политолога, некоторые немцы создают угрозу архитектуре безопасности в Европе, позволяя себе проявления нацистской идеологии.

«Одна из риторик Германии сегодня — это реваншизм, который прикрывается демократическими разговорами о нерукопожатности России. Не вижу большого криминала, что Писториус назвал Калининград — Кёнигсберг, многие немцы так его называют. Но при этом он всё же министр обороны и за такими «оговорками» должен, конечно, следить. Интересно вызвать представителя немецкого посольства, чтобы спросить — что они имели в виду», — отметил Сергиенко.

Также политолог обратил внимание, что риторика и деятельность минобороны ФРГ связаны в основном с украинской темой, а также с выстраиванием основного фланга восточного направления НАТО. В этом отношении Писториус часто говорит о том, как нужно усилить польскую границу, и о том, что необходимо перебросить дополнительные силы в Литву. По мнению Сергиенко, так Писториус рассуждает о том, что Германия не должна больше пассивно относиться к внешней политике безопасности и реагировать, только когда на границе есть угрозы. Поэтому немецкое правительство намеренно проявляет активность, демонстрируя свои интересы.

Ранее военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что если у России будут хоть малейшие сомнения в том, что Калининград будет захвачен странами НАТО, то наша страна применит ядерное оружие.

Ещё в июле, как сообщало ИА Регнум, экс-разведчик ВС США Скотт Риттер отметил, что если страны НАТО попытаются блокировать Калининград, Россия ответит жёстко. По его словам, США не готовы пойти на такой шаг и не будут «спускать с поводка» Польшу, все действия Варшавы против Москвы будут происходить по её личной инициативе.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов призвал не реагировать на то, что в Польше решили «переименовать» Калининград в Крулевец. Он назвал стремление Польши дать другое название городу «политическим кретинизмом».