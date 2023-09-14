Пестречинский район, Татарстан, 14 сентября, 2023, 13:06 — ИА Регнум. В селе Богородском под Казанью второклассник в школе из-за неосторожного обращения выстрелил из предмета, похожего на сигнальную ракетницу, сообщил 14 сентября глава Пестречинского муниципального района Ильхам Кашапов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В результате лёгкую травму получил один из учеников — у него царапина на лице. К счастью, его жизни и здоровью ничего не угрожает!» — написал Кашапов.

Вместе с еще одним ребёнком, который был оглушён громким звуком, уточнил районный глава, они были госпитализированы. После осмотра их отпустили домой, на амбулаторное лечение.

На место выехал прокурор Пестречинского района. Прокуратура взяла на контроль этот инцидент.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения травм ребенком. «Утром 14 сентября 2023 года в одной из школ в Пестречинском районе в результате срабатывания пускового устройства к сигналу охотника 8-летний мальчик получил рваную рану губы и еще один ребенок был оглушен звуковой волной», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СУ СК России по Республике Татарстан.

По версии следствия, пусковое устройство принёс в школу один из учеников класса, в котором учились пострадавшие. Во время его осмотра произошло случайное срабатывание устройства.

Как передавало ИА Регнум, 11 сентября 15-летний подросток в Неклиновском районе Ростовской области при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых. Состояние получивших ранения — лёгкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. Нападавшим оказался ученик 9-го класса этого же образовательного учреждения, он страдает психическим заболеванием.