Москва, 14 сентября, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Олимпийский комитет России подготовит проект о выплатах спортсменам, которые отстранены от участия международных турнирах, но продолжают тренироваться, заявил 14 сентября президент ОКР Станислав Поздняков.

Global Look Press/Naoki Nishimura/AFLO

Таким образом спортсменам компенсируют средства, которые они могли бы заработать, если бы не оказались по вине международных структур отстранёнными от турниров, пояснил Поздняков.

«Мной было поручено подготовить проект, который предусматривает выплату членам олимпийской команды России — тем, кто ранее выступал на Олимпийских играх, продолжает выступать и готовиться и лишён возможности полноценно участвовать в международных соревнованиях, либо тем, кто по моральным соображениям не хочет подписывать документы (об осуждении действий российского государства. — Прим. ред.) и не участвует в подобных мероприятиях», — сказал глава ОКР на заседании коллегии комитета.

Все члены олимпийской команды России получат выплаты в размере 150 тыс. рублей. За результаты, показанные на Олимпийских играх, выплаты для спортсменов летних видов спорта составят 500 тыс. рублей, 350 тыс. рублей и 250 тыс. рублей (за первое, второе и третье места соответственно).

В 2022 году международные спортивные организации, в том числе Международный олимпийский комитет, ввели новые ограничения на участие в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. В Кремле и МИД РФ назвали эти решения незаконными, политизированными и несправедливыми.

Глава МОК Томас Бах отмечал, что окончательного решения о доступе российских спортсменов к Олимпиаде 2024 года в Париже ещё не принято. МОК рекомендовал допускать российских спортсменов к соревнованиям только в «нейтральном» статусе и только в одиночных выступлениях. Некоторые международные спортивные организации требуют от российских спортсменов для их допуска к соревнованиям подписывать документы об осуждении действий властей России.

Международные спортивные организации, в том числе МОК, деградируют из-за политизации мирового спорта и своей коммерциализации, в такой ситуации создание параллельных спортивных структур «неизбежно», отмечал в августе 2023 года президент России Владимир Путин.

Спортивные власти России активно работают над созданием альтернативных форматов международных соревнований, но сейчас спортсменам следует участвовать в Олимпиадах в качестве «индивидуальных атлетов», чтобы сохранять высокий уровень спорта высших достижений в России, заявил в сентябре 2023 года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.