Екатеринбург, 14 сентября, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Мужчина запер девушку в своей квартире в Екатеринбурге, она смогла отправить сообщение с просьбой о помощи. Об этом сообщил 14 сентября портал E1.RU.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл на улице Авиаторов. Сестра пострадавшей рассказала, что мужчина, работающий пилотом, избил девушку и запер в квартире, он также отобрал у неё телефон.

«Он удерживает сестру у себя в квартире, избил её и не выпускает. Она написала сообщение: «Спаси меня» и не брала трубку», — сообщила женщина.

В квартиру к мужчине приехали сотрудники полиции и Росгвардии. Мужчина впустил их после угроз взломать дверь. Девушка жива. Полицейские выясняют, что произошло в квартире.

Как сообщало ИА Регнум, в августе в Свердловской области задержали 29-летнего мужчину, который почти неделю держал в заложниках жену и её семилетнего ребёнка от прежнего брака. Он угрожал им пистолетом и ножом. Женщина смогла сообщить о происходящем родственникам, а они вызвали полицию. Заложников освободили в результате штурма. Мужчину, ранее поставленного на учёт врачом-психиатром, поместили в специализированное медучреждение.