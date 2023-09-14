Таллин, 14 сентября, 2023, 12:28 — ИА Регнум. В Таллине отменили комедийный спектакль «Скамейка» с российским актером Алексеем Паниным, объявленный в России в федеральный розыск, и украинской актрисой Верой Куценко, пишет Газета.Ru.

Сергей Савостьянов/ТАСС Актёр Алексей Панин

Отмечается, что спектакль должен был состояться в Центре русской культуры в столице Эстонии 14 октября.

После скандала с задержанием актёра концерт отменили, не покажут его и в Латвии, где 15 октября Панин должен был выступить в рижском Доме латышского общества.

«Посчитали проведение спектакля невозможным. Решение об этом было принято еще в августе», — сообщили организаторы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Панин попал в скандальную историю в Эстонии. Артист ломился в двери к местным жителям, думая, что находится в своём отеле.

В мае 2023 года в отношении Панина возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. После этого актёра объявили в розыск. Также известно, что в феврале бежавший из России Панин принял участие в концерте в Испании в поддержку ВСУ.